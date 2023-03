Tagli morbidi | colori luminosi e stampe rétro segnano il perfetto equilibrio tra stile classico e tendenza

Leggi su amica

(Di martedì 28 marzo 2023) Untrae contemporaneo: così è possibile descrivere in poche parole l’essenza della collezione Carla Ferroni primavera estate 2023. Un universo di creazioni sartoriali in cui si incontrano, eleganza e comfort, femminilità e praticità. Tutto questo in totale armonia, costruendo il guardaroba ideale per ogni donna, pensato per accompagnarla in ogni momento della sua vita. Dagli impegni quotidiani alle occasioni più speciali. Carla Ferroni primavera estate 2023:e grafismi black & white rinnovano il completo blazer e pantaloni.minimali e silhouette morbide A dominare la collezione Carla Ferroni primavera estate 2023 sono...