Svolta nell’omicidio di Andrea Fiore | arrestato un 43enne

Leggi su open.online

(Di martedì 28 marzo 2023) C’è un fermo per l‘omicidio di, il 54enne ultima presunta vittima della guerra tra clan mafiosi a Roma. Ucciso la notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo nel suo appartamento di via Pisoni in zona Torpignattara,era riuscito a dare l’allarme poco prima di morire: «Aiuto, mi hanno sparato». Ora la Squadra Mobile ha effettuato il fermo del presunto killer, un italiano di 43 anni accusato di avere ucciso la vittima con un colpo di pistola al torace. Gli investigatori non escludono che la morte dell’uomo possa essere ricondotta a una sorta di guerra tra gruppi criminali che si spartiscono le piazze di spaccio nel quadrante est della Capitale. Dopo la chiamata ricevuta dalla stessa vittima, gli agenti della polizia, arrivati nel casolare di via Pisoni, hanno trovatogià morto. L’uomo aveva affari ...