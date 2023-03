Supereroi | recensione del film di Paolo Genovese

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 28 marzo 2023) Il, 2021. Regia:. Cast: Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi, Beppe Severgnini. Genere: drammatico. Durata: 122 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Dieci anni di vita di coppia, con gli episodi fondamentali raccontati in maniera non lineare. Dopo il grande successo di Perfetti sconosciuti, il regista e sceneggiatoreha cominciato a interessarsi a temi metafisici in ottica non più apertamente comica, a partire da The Place che adattava una serie televisiva americana. Di questo filone, esacerbato all’inizio del 2023 da Il primo giorno della mia vita e la sua pesante riflessione sulla morte, fa parte anche quello che sulla carta era il più ...