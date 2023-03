Superbonus, dopo 300 emendamenti l’esecutivo vuole portare il dl blocca crediti alla Camera senza blindarlo (Di martedì 28 marzo 2023) Il blocca crediti verso la Camera senza blindatura. Il governo potrebbe infatti non porre la questione di fiducia, mercoledì in Aula, sull’ultimo dl sul Superbonus. Gli emendamenti al provvedimento nato come blocca crediti sono oltre 300 e l’interlocuzione è ancora in corso. Nel frattempo, come emerso lunedì, si fa strada una soluzione per i crediti incagliati che passerà per un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i crediti ridando liquidità al sistema e sbloccando un’empasse che da mesi tiene in scacco imprese e cittadini. è previsto inoltre che le banche possano scambiare i crediti con Btp decennali. La doppia soluzione dovrebbe contribuire a smaltire la montagna di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Ilverso lablindatura. Il governo potrebbe infatti non porre la questione di fiducia, mercoledì in Aula, sull’ultimo dl sul. Glial provvedimento nato comesono oltre 300 e l’interlocuzione è ancora in corso. Nel frattempo, come emerso lunedì, si fa strada una soluzione per iincagliati che passerà per un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere iridando liquidità al sistema e sndo un’empasse che da mesi tiene in scacco imprese e cittadini. è previsto inoltre che le banche possano scambiare icon Btp decennali. La doppia soluzione dovrebbe contribuire a smaltire la montagna di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Genova, traffico in tilt in città per la protesta delle aziende edili del territorio: corteo di camion per chiedere… - fattoquotidiano : #Superbonus: in piazza la rabbia di chi ha cantieri fermi e crediti bloccati: 'Dopo un anno e mezzo con la casa div… - Giuggio72684862 : RT @esodati110: ?? Esodati, non ci fermiamo! Dopo il successo del 21 marzo, continuiamo a lottare per i nostri diritti! Preparatevi alle pro… - Solbia2Ambrogio : @mariolavia scusi il csx ha governato gli ultimi 8 anni hanno distrutto gli italiani buttato miliardi tra superbonu… - filad_df : RT @esodati110: ?? Esodati, non ci fermiamo! Dopo il successo del 21 marzo, continuiamo a lottare per i nostri diritti! Preparatevi alle pro… -