Sull’abrogazione del reato di tortura l’Unarma afferma che “Servono tutele anche per le forze dell’ordine” (Di martedì 28 marzo 2023) “L’abrogazione del reato di tortura non è un nullaosta a commettere crimini contro chi trasgredisce la legge, ma un modo per tutelare tutte quelle forze di polizia che operano senza tutele giuridiche e regole d’ingaggio, esposte quotidianamente a denunce e processi strumentali”. Così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale a difesa del personale dell’Arma dei carabinieri, che aggiunge, “Spesso gli agenti e militari subiscono ritorsioni in servizio e si confrontano con escalation violente per ragioni che non hanno nulla a che vedere con la loro condotta, rispondendo alle aggressioni e alle colluttazioni”. tortura, l’Unarma: “anche le forze dell’ordine hanno il diritto di essere tutelate sul lavoro, ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) “L’abrogazione deldinon è un nullaosta a commettere crimini contro chi trasgredisce la legge, ma un modo per tutelare tutte quelledi polizia che operano senzagiuridiche e regole d’ingaggio, esposte quotidianamente a denunce e processi strumentali”. Così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale a difesa del personale dell’Arma dei carabinieri, che aggiunge, “Spesso gli agenti e militari subiscono ritorsioni in servizio e si confrontano con escalation violente per ragioni che non hanno nulla a che vedere con la loro condotta, rispondendo alle aggressioni e alle colluttazioni”.: “lehanno il diritto di essere tutelate sul lavoro, ...

