Sul Codice appalti il governo ignora l’Anac | liberi tutti sull’affidamento di lavori fino a 500mila euro Approvato anche il no al cibo sintetico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Il consiglio dei ministri hamartedì in via definitiva il nuovo, oltre a varare il decreto bollette e un disegno di legge che vieta “produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici” e avviare l’esame del ddl concorrenza per il 2022. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha disertato la conferenza stampa finale, ma la Lega ha diffuso una nota in cui battezza “Salvini” il nuovo testo con le regole per l’affidamento dei contratti pubblici e ne festeggia i contenuti: “Cantieri veloci, più autonomia, meno burocrazia per sindaci e aziende, premiate le imprese e i materiali italiani edpei”. Il succo è che, a valle dell’iter parlamentare, ildel tuttoto le richieste dell’autorità anticorruzione ma ...