Successo a Roma per il concerto organizzato da Aragozzini del tenore napoletano Giuseppe Gambi

Il concerto pop lirico del tenore Giuseppe Gambi, organizzato da Adriano Aragozzini, svoltosi il giorno 24 marzo a Roma presso il Teatro Italia ha riscosso un grande Successo. E' stato uno spettacolo ammaliante: Giuseppe Gambi ha eseguito un vasto repertorio musicale che spaziava dalla canzone italiana e napoletana alle hit internazionali più celebri, fino ad alcune Romantiche canzoni provenienti dalle opere più importanti: La donna è mobile, Il mondo, Granada, My way, Caruso, Un amore così grande, Nessun dorma, 'O sole mio, Theme From New York New York, ed ovviamente il suo ultimo singolo "Adesso esisti". L'eccellente regia, diretta da Walter Garibaldi, ha dato ulteriore risalto al talento artistico ...

