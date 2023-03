Strage scuola Nashville, video polizia: irruzione e scontro con killer (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – La polizia di Nashville diffonde il video che documenta l’intervento degli agenti nella Covenant School, dove una donna di 28 anni ha ucciso 6 persone, compresi 3 bambini. Le immagini riprese dalle bodycam di 2 agenti mostrano l’azione dei poliziotti dall’ingresso nell’istituto fino al confronto con la killer, che viene uccisa nell’istituto. La versione integrale del video dura 6 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladidiffonde ilche documenta l’intervento degli agenti nella Covenant School, dove una donna di 28 anni ha ucciso 6 persone, compresi 3 bambini. Le immagini riprese dalle bodycam di 2 agenti mostrano l’azione dei poliziotti dall’ingresso nell’istituto fino al confronto con la, che viene uccisa nell’istituto. La versione integrale deldura 6 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Biden ordina bandiere mezz'asta per le vittime della strage della scuola a Nashville. I vicini della killer: 'Era… - RaiNews : È una ex studentessa la killer che ha ucciso 3 bambini e 3 adulti in una scuola elementare cristiana di Nashville.… - TgLa7 : Ennesima strage negli USA e ancora bambini tra le vittime della follia delle armi. In Tennessee una 28enne è entrat… - Gabriele885 : RT @fratotolo2: #Nashville, strage in una scuola cristiana: 28enne trans uccide 6 persone, tre sono bambini #AudreyHale - maxxxks : RT @Uni91070952: E' da tempo che ne vorrei scrivere, si tratta di come affrontiamo tutte quelle tematiche legate alla 'teoria gender' L'ul… -