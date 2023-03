Strage nella scuola di Nashville | la polizia rilascia il filmato della killer che spara nell’istituto – Il video

(Di martedì 28 marzo 2023) Ladihato le immagini dell’assalto alla Convent School da parte di Elizabeth Audrey Hale, 28 anni. Hale ha ucciso tre bambini di 9 anni, la preside, il custode e una supplente, prima di finire sotto i colpi. Si tratta delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezzaelementare. In una si vede Hale sfondare a colpi di fucile la vetrata di una porta laterale e entrare nel plesso, passando attraverso il buco creato nel portone. La donna indossa un cappellino rosso con visiera, pantaloni mimetici, sneakers e giubbotto da cacciatore, senza maniche. Imbraccia un fucile. Nelle immagini a circuito chiuso Hale punta più volte quello che appare un’arma da guerra tipo Ar-15,qualche colpo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Imperdibile @JohannesBuckler Presidio di memoria “La frase “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Case green, bomba in arrivo sui mutui ??? Lo dice persino l’Aifa. Con terze e quarte dosi più eff… - ProVitaFamiglia : L'#aborto sta permettendo uno sterminio eugenetico senza pari nella storia. Fermiamo questa strage. #bastaborto - free4alb : RT @JohannesBuckler: Ricapitolando. La frase “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani” è falsa. Non solo perché c’erano anch… - CorriereUniv : Le immagini rilasciata dalla polizia dell'assalto della killer Elizabeth Hale nella #scuola di #Nashville [Video] -

Ha usato il fucile per sfondare una porta chiusa dall'nterno, poi è entratascuola, si è ... Ora che Audrey Elizabeth Hale , 28 anni, di Nashville, ha fatto unaed è stata uccisa dalla ...Secondo la polizia, l'identità sessuale della donna (che si identificava come transgender ) avrebbe aver avuto un ruolo: l'assassina odiava il fatto di aver dovuto frequentare una scuola ...Ma non si è andati oltre questo, nessuno affondolunghissima serie di interventi, da Andrea ...di Cutro ricordando la richiesta di chiarezza al governo e la presenza del Pd nel luogo della...

Audrey Hale, chi è l'ex studentessa della strage nella scuola di ... Open

La ragazza sarebbe entrata nella scuola da una porta secondaria, ma non e' chiaro ancora quale potrebbe essere la motivazione dietro il suo folle gesto. Sicuramente, hanno notato diversi osservatori, ...Mentre le autorità del Tennessee continuano le indagini sulla strage in una scuola privata cristiana di Nashville, emergono sempre più dettagli sulla donna di 28 anni che lunedì ha aperto il fuoco con ...