Strage Nashville, fiori e peluche fuori dalla scuola (Di martedì 28 marzo 2023) Persone depongono fiori e pregano in un memoriale improvvisato fuori da una scuola elementare a Nashville, nel Tennessee, dove un ex studentessa armata fino ai denti ha ucciso tre bambini piccoli e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Persone depongonoe pregano in un memoriale improvvisatoda unaelementare a, nel Tennessee, dove un ex studentessa armata fino ai denti ha ucciso tre bambini piccoli e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Biden ordina bandiere mezz'asta per le vittime della strage della scuola a Nashville. I vicini della killer: 'Era… - TgLa7 : Ennesima strage negli USA e ancora bambini tra le vittime della follia delle armi. In Tennessee una 28enne è entrat… - RaiNews : È una ex studentessa la killer che ha ucciso 3 bambini e 3 adulti in una scuola elementare cristiana di Nashville.… - PopuliNon : @repubblica Poche notizie sulla strage di #Nashville perché il killer era trans'? Come mai non ne parlate? - nevrotica9 : RT @fratotolo2: Primo discorso pubblico di #Biden, dopo la strage di #Nashville fatta dalla trans #AudreyHale: “Mi chiamo Joe Biden. Sono i… -

Sparatoria Nashville, il video dell'intervento della polizia La polizia ha pubblicato un video di sei minuti della sparatoria nella scuola di Nashville. Nella strage sono morte sette persone (di cui tra bambini). Ad aprire il fuoco una 28enne, Audrey Hale, ex alunna della scuola. Cosa si vede nel filmato La donna è stata fermata al secondo ... Persone depongono fiori e pregano in un memoriale improvvisato fuori da una scuola elementare a Nashville, nel Tennessee, dove un ex studentessa armata fino ai denti ha ucciso tre bambini piccoli e tre dipendenti. 28 marzo 2023