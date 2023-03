Strage in una scuola a Nashville, il video della killer Audrey Hale che irrompe nell’istituto con il fucile in mano (Di martedì 28 marzo 2023) La polizia di Nashville ha rilasciato alcune immagini della Strage avvenuta in un istituto scolastico di Nashville dove una donna, la 28enne Audrey Elizabeth Hale, ha aperto il fuoco uccidendo sei persone, tra cui tre bambini di nove anni. Anche la killer è stata poi ferita a morte da due agenti. Nelle immagini si vede l’assassina, ex alunna della scuola privata cristiana Covenant School di Nashville in Tennessee, arrivare a bordo della sua Honda Fit. Poi Hale esplode i primi colpi, non udibili nel video, per entrare nell’istituto, rompendo le porte a vetri. È armata con un fucile e, sottolinea la polizia, con tre pistole. Secondo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La polizia diha rilasciato alcune immaginiavvenuta in un istituto scolastico didove una donna, la 28enneElizabeth, ha aperto il fuoco uccidendo sei persone, tra cui tre bambini di nove anni. Anche laè stata poi ferita a morte da due agenti. Nelle immagini si vede l’assassina, ex alunnaprivata cristiana Covenant School diin Tennessee, arrivare a bordosua Honda Fit. Poiesplode i primi colpi, non udibili nel, per entrare, rompendo le porte a vetri. È armata con une, sottolinea la polizia, con tre pistole. Secondo la ...

