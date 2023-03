Strage di Nashville, dalla bodycam dei poliziotti il momento in cui la killer Audrey Hale viene uccisa – Video (Di martedì 28 marzo 2023) La corsa, all’interno della scuola, poi la sparatoria. La polizia ha pubblicato il Video di sei minuti, con la ripresa delle bodycam di due agenti, che mostra il momento in cui la killer di Nashville, in Tennessee, Audrey Hale, viene uccisa dai poliziotti Rex Engelbert e Michael Collazzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La corsa, all’interno della scuola, poi la sparatoria. La polizia ha pubblicato ildi sei minuti, con la ripresa delledi due agenti, che mostra ilin cui ladi, in Tennessee,daiRex Engelbert e Michael Collazzo. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Biden ordina bandiere mezz'asta per le vittime della strage della scuola a Nashville. I vicini della killer: 'Era… - TgLa7 : Ennesima strage negli USA e ancora bambini tra le vittime della follia delle armi. In Tennessee una 28enne è entrat… - LaStampa : Nashville, il video della donna che ha compiuto la strage nella scuola: il momento in cui fa irruzione - Beppe1071 : RT @fratotolo2: Primo discorso pubblico di #Biden, dopo la strage di #Nashville fatta dalla trans #AudreyHale: “Mi chiamo Joe Biden. Sono i… - Ariel2575 : RT @ultimora_pol: #StatiUniti Sparatoria in Tennessee, #TrumpJr: 'Poche notizie sulla strage di Nashville perché il killer era trans' @ult… -