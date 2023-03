Strage di Nashville: chi era Audrey Hale, 28 anni, l’ex allieva transgender che aveva pianificato tutto (Di martedì 28 marzo 2023) Si chiamava Audrey Hale, 28 anni, è un’ex alunna, transgender, la responsabile della Strage di ieri in una scuola elementare cattolica di Nashville. Lo riporta il New York Post, citando fonti di polizia. l’ex allieva ha freddato tre bambini di 9 anni, la preside, il custode e una supplente, prima di essere uccisa dalla polizia. La polizia ha anche diffuso le foto di Hale: si vede all’interno della scuola, pantaloni e gilet militari e un cappellino rosso, imbracciare un fucile d’assalto. Strage di Nashville: la polizia diffonde le immagini Le immagini sono quelle registrate dalle telecamere di sicurezza. Una volta dentro, Hale, armata di due fucili e una pistola, viene ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Si chiamava, 28, è un’ex alunna,, la responsabile delladi ieri in una scuola elementare cattolica di. Lo riporta il New York Post, citando fonti di polizia.ha freddato tre bambini di 9, la preside, il custode e una supplente, prima di essere uccisa dalla polizia. La polizia ha anche diffuso le foto di: si vede all’interno della scuola, pantaloni e gilet militari e un cappellino rosso, imbracciare un fucile d’assalto.di: la polizia diffonde le immagini Le immagini sono quelle registrate dalle telecamere di sicurezza. Una volta dentro,, armata di due fucili e una pistola, viene ...

