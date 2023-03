Strage a scuola: video sconvolente, così è morta la killer di Nashville | Immagini forti (Di martedì 28 marzo 2023) La polizia di Nashville ha diffuso le Immagini delle body-cam dei due agenti che hanno fatto irruzione lunedì nella Covenant School e ucciso l'assalitrice, Audrey Hale. Le Immagini provengono dalle body-cam degli agenti Rex Engelbert e Michael Collazo e mostrano i due entrare nella scuola, mentre risuona l'allarme anti-incendio e perlustrare diverse stanze in cerca dell'assalitrice. Dopo avere udito degli spari provenienti dal secondo piano, i due agenti salgono di corsa le scale e affrontano la killer. Engelbert, armato con un fucile d'assalto, spara più volte alla ragazza accanto a una vetrata, che poi cade a terra. La polizia di Nashville ha ammesso che "ancora non conosciamo il motivo" che ha spinto la giovane ad agire. I genitori della ragazza 28enne hanno riferito che era ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La polizia diha diffuso ledelle body-cam dei due agenti che hanno fatto irruzione lunedì nella Covenant School e ucciso l'assalitrice, Audrey Hale. Leprovengono dalle body-cam degli agenti Rex Engelbert e Michael Collazo e mostrano i due entrare nella, mentre risuona l'allarme anti-incendio e perlustrare diverse stanze in cerca dell'assalitrice. Dopo avere udito degli spari provenienti dal secondo piano, i due agenti salgono di corsa le scale e affrontano la. Engelbert, armato con un fucile d'assalto, spara più volte alla ragazza accanto a una vetrata, che poi cade a terra. La polizia diha ammesso che "ancora non conosciamo il motivo" che ha spinto la giovane ad agire. I genitori della ragazza 28enne hanno riferito che era ...

