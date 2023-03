Strage a scuola a Nashville, ex alunna spara: 7 i morti, tra le vittime tre bimbi (Di martedì 28 marzo 2023) - Ennesima Strage in una scuola statunitense e ancora bambini tra le vittime della follia delle armi: In Tennessee una 28enne è entrata in un istituto cristiano privato imbracciando due fucili e una ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) - Ennesimain unastatunitense e ancora bambini tra ledella follia delle armi: In Tennessee una 28enne è entrata in un istituto cristiano privato imbracciando due fucili e una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : È una ex studentessa la killer che ha ucciso 3 bambini e 3 adulti in una scuola elementare cristiana di Nashville.… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ecco le carte che smentiscono le accuse sulla strage di Cutro ??? Ok Ue: compreremo pure i missil… - zero_dosi : RT @fratotolo2: #Nashville, strage in una scuola cristiana: 28enne trans uccide 6 persone, tre sono bambini #AudreyHale - EnricoFaraboll1 : RT @fratotolo2: #Nashville, strage in una scuola cristiana: 28enne trans uccide 6 persone, tre sono bambini #AudreyHale - linofraschetti : RT @Marco_dreams: Ennesima strage in una scuola americana, stavolta nel Tennessee, a Nashville: sei morti più la donna di 28 anni che ha us… -