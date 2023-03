Storia del crimine: il “Fantasma di Texarkana” (Di martedì 28 marzo 2023) . In questo appuntamento con la rubrica di Tag24 dedicata alla Storia del crimine e della criminologia, parliamo del “Fantasma di Texarkana”: soprannome dato a un assassino seriale statunitense mai identificato che agì in questa città della contea di Bowie in Texas nel 1946. Il “Fantasma di Texarkana” uccise ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) . In questo appuntamento con la rubrica di Tag24 dedicata alladele della criminologia, parliamo del “di”: soprannome dato a un assassino seriale statunitense mai identificato che agì in questa città della contea di Bowie in Texas nel 1946. Il “di” uccise ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - AlbertoBagnai : Dove finirebbero i soldi del MES? Impariamo dalla storia. @agorarai #agorarai A tappare i buchi delle banche senza… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del centenario di fondazione dell'#AeronauticaMilitare ???? “Passio… - MontiaSerrani : RT @Robertonuzzoam: 28 marzo 2023 PRONTO SOCCORSO VUOTI Vi ricordate quando nell'autunno del 2020 circolavano video in cui sivedevano dei… - iliveforitt : RT @MarcoBlown: Andate a vedere #StranizzaDAmuri al cinema. Giorgio e Antonio ammazzati perché si amavano. A Giarre, in Sicilia, nel 1980.… -