StopAborto | lo spot ProVita strumentalizza le persone disabili per attaccare la legge 194

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) di Lelio Bizzarri* Da diversi giorni, campeggiano nelle città grandi manifesti con la foto di un bambino con sindrome di Down, bianco, biondino e sorridente. Quest’immagine apre i cuori dellepredisponendoli all’innesto di un concetto chiaro sintetizzato dall’hashtag. Quella dinon è una campagna contro l’eugenetica, ma una chiara ed evidentezione dei bambini con sindrome di Down, con il preciso e dichiarato intento di minare le fondamenta di questo diritto inalienabile. Ciò che fanno finta di non comprendere i denigratori della194, è che essa ha l’obiettivo di tutelare la salute delle donne, il cui corpo non può essere mai e in alcun modo ridotto a mero strumento di procreazione. L’articolo 6 della194 recita: “L’interruzione ...