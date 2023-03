Stop cibo sintetico | Prandini Coldiretti | Grande risultato | Italia primo Paese al mondo a farlo

(Di martedì 28 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 "Siamo decisamente soddisfatti, è unper l', che è ila livello mondiale a vietare i cibi sintetici, non solo la produzione ma anche la commercializzazione". Così il presidente diEttore, in presidio fuori da Palazzo Chigi.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... ce n'è una a cui il governo Meloni ha voluto dare particolare visibilità: loalla produzione ... "L'Italia è la prima nazione al mondo a dire no alsintetici e alla cosiddetta carne sintetica: ......la nota - riguarda poi l'introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli... La norma sulsintetico "prevede sanzioni che vanno da un minimo di 10mila euro fino a un massimo ...Schillaci,sintetico per principio precauzione 'E' una legge significativa quella contro i cibi sintetici: si basa sul principio di precauzione perchè oggi non ci sono studi scientifici ...

"Siamo decisamente soddisfatti, è un grande risultato per l'Italia, che è il primo Paese a livello mondiale a vietare i cibi sintetici, non solo la produzione ma anche la commercializzazione". Così il ..."Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori e il presidente di Coldiretti un provvedimento" che vede l'ascolto "dei nostri agricoltori" e "che pone l'Italia all'avanguardia sul tema non ...