Stop auto inquinanti dal 2035, via libera Ue ma l’Italia si astiene (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Via libera Ue allo Stop alle immatricolazioni di auto inquinanti dal 2035. I ministri dell’Energia hanno approvato un piano per immatricolare auto e furgoni nuovi dal 2035 se funzionanti con motori a scoppio usando carburanti neutri in termini di emissioni: lo riporta la Dpa citando la ministra svedese dell’Energia Ebba Busch. l’Italia si è astenuta nel voto in Consiglio sul regolamento in materia di emissioni inquinanti degli autoveicoli nuovi, si apprende da fonti Ue. La Polonia ha votato contro, mentre Romania e Bulgaria si sono astenute, come Roma, che ha cambiato posizione avendo constatato che la Commissione ha fatto una “apertura”, come ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – ViaUe alloalle immatricolazioni didal. I ministri dell’Energia hanno approvato un piano per immatricolaree furgoni nuovi dalse funzionanti con motori a scoppio usando carburanti neutri in termini di emissioni: lo riporta la Dpa citando la ministra svedese dell’Energia Ebba Busch.si è astenuta nel voto in Consiglio sul regolamento in materia di emissionidegliveicoli nuovi, si apprende da fonti Ue. La Polonia ha votato contro, mentre Romania e Bulgaria si sono astenute, come Roma, che ha cambiato posizione avendo constatato che la Commissione ha fatto una “apertura”, come ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Ue ????, ok definitivo allo stop alla vendita di auto a motore termico a partire dal 2035. Deroga per le auto a carbu… - ultimora_pol : Il governo italiano non ha votato contro lo stop alla vendita di auto a motore termico, ma si è astenuto. @ultimora_pol - TgLa7 : #Auto: ok definitivo #Ue a stop motori termici dal 2035 - FaRitardo1 : RT @ultimora_pol: Il governo italiano non ha votato contro lo stop alla vendita di auto a motore termico, ma si è astenuto. @ultimora_pol - SkyTG24 : Auto, via libera del Consiglio Ue allo stop a benzina e diesel. L'Italia si astiene -