Stop auto benzina e diesel da 2035 | via libera Ue ma Italia si astiene

(Di martedì 28 marzo 2023) Bruxelles, 28 mar. - (Adnkronos) - ViaUe alloalle immatricolazioni dicon motori adal. I ministri dell'Energia hanno approvato un piano per immatricolaree furgoni nuovi dalse funzionanti con motori a scoppio usando carburanti neutri in termini di emissioni: lo riporta la Dpa citando la ministra svedese dell'Energia Ebba Busch. L'si è astenuta nel voto in Consiglio sul regolamento in materia di emissioni inquinanti degliveicoli nuovi, si apprende da fonti Ue. La Polonia ha votato contro, mentre Romania e Bulgaria si sono astenute, come Roma, che ha cambiato posizione avendo constatato che la Commissione ha fatto una "apertura", come ha detto il ministro ...

La destra italiana si è astenuta in Europa sul voto per loai motori più inquinanti a partire dal 2035, una posizione che secondo Angelo Bonelli di Avs, ... ovvero la transizione all'elettrica.In ogni caso, loai motori endotermici per lee i furgoni nuovi dal 2035 è stato ufficialmente approvato. Che cosa chiede l'Italia. Il Ministro Pichetti Fratin spiega: "L'Italia prende nota ...... riduzione del 100% delle emissioni di CO2 sia per le nuoveche per i furgoni a partire dal 2035. Dal 2025 fino alla fine del 2029 sarà in vigore un meccanismo di incentivazione regolamentare ...

Nulla di fatto invece per i biocarburanti, richiesti dal nostro Paese. In ogni caso, lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi dal 2035 è stato ufficialmente approvato. Che cosa ...