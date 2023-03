Stop auto benzina e diesel da 2035 | via libera Ue ma Italia si astiene

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Ue ????, ok definitivo allo stop alla vendita di auto a motore termico a partire dal 2035. Deroga per le auto a carbu… - ultimora_pol : Il governo italiano non ha votato contro lo stop alla vendita di auto a motore termico, ma si è astenuto. @ultimora_pol - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Banche: timori su atten… - ScorpioAngel_ : @ddojefrittur @TgLa7 Mo fanno fare i debiti e sciem x comprarsi auto elettriche più dopo a 2 mesi dallo stop fanno proroga ?????? - FinoGinofino : RT @valy_s: I ministri dell’energia dei Paesi #UE danno il via libera allo STOP auto benzina/Diesel dal 2035. L’#Italia si è astenuta (come… -

Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delleche introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035 . Il voto è avvenuto nel Consiglio Energia e ha visto l'astensione dell'Italia, dopo una posizione di netta ...Via libera Ue alloalle immatricolazioni dicon motori a benzina e diesel dal 2035. I ministri dell'Energia hanno approvato un piano per immatricolaree furgoni nuovi dal 2035 se funzionanti con motori a ...La destra italiana si è astenuta in Europa sul voto per loai motori più inquinanti a partire dal 2035, una posizione che secondo Angelo Bonelli di Avs, ... ovvero la transizione all'elettrica.

Auto a benzina e diesel, stop ufficiale dal 2035: via libera della Ue. L'Italia si è astenuta ilmessaggero.it

BRUXELLES - «Non penso che gli e-fuels avranno successo. Secondo le valutazioni fatte in questi giorni, sono troppo costosi per essere la risposta giusta per un cittadino europeo medio» ...Secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat il mese scorso, quindi prima dell’approvazione della norma, alla domanda Da qui al 2035, se dovesse cambiare auto ...