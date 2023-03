Stop alle auto inquinanti | l' Italia dei biocarburanti resta a piedi per ora

(Di martedì 28 marzo 2023) L'ha perso la sua battaglia per provare a inserire un'eccezione per inel regolamento sulloalla vendita delledal 2035. La nuova legislazione comunitaria, che mette al bando lema fa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili'. Questo u… - borghi_claudio : @CHRONOMANFIVE @aerofede Eh ma chiedete a Schillaci... già più volte da lì sono venute fuori robe poi rivelatesi se… - localteamtv : Roma, nuovo sit-in delle famiglie arcobaleno dopo lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita dei figli di… - 80gaetano : @FratellidItalia stop alle minchiate - Comune_Cagliari : Bibliobus #Cagliari riprende regolarmente servizio. E dopo uno stop tecnico di qualche giorno, giovedì 30 marzo far… -

... il Consiglio Europeo ha dato il via libera al regolamento sullodelle auto a benzina e diesel. Una rivoluzione la cui unica novità rispettodecisioni del parlamento europeo riguarda una ...Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delle auto che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035 . Il voto è avvenuto ...Bruxelles, 28 mar. " " Via libera Ue alloimmatricolazioni di auto con motori a benzina e diesel dal 2035. I ministri dell'Energia hanno approvato un piano per immatricolare auto e furgoni nuovi dal 2035 se funzionanti con motori a ...

Blocco traffico a Roma: domani stop alle auto, gli orari e tutte le informazioni RomaToday

Bruxelles, 28 mar. – (Adnkronos) – Via libera Ue allo stop alle immatricolazioni di auto con motori a benzina e diesel dal 2035. I ministri dell’Energia hanno approvato un piano per immatricolare auto ...Il Consiglio dell’Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delle auto che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035. Il voto è avvenuto nel ...