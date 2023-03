Stop alla riforma giudiziaria, ma in Israele non si fermano le proteste (Di martedì 28 marzo 2023) In Israele non si fermano le proteste contro la riforma giudiziaria che hanno portato il premier Netanyahu all'annuncio della sospensione del provvedimento fino alla ripresa dei lavori della Knesset ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) Innon silecontro lache hanno portato il premier Netanyahu all'annuncio della sospensione del provvedimento finoripresa dei lavori della Knesset ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili'. Questo u… - ultimora_pol : Il governo italiano non ha votato contro lo stop alla vendita di auto a motore termico, ma si è astenuto. @ultimora_pol - Agenzia_Ansa : Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Si legge in una bozza di Ddl… - quattroruote : Ok definitivo della #Ue per lo stop alla vendita di nuove #auto #benzina e #diesel dal 2035. L'#Italia si astiene d… - giovcusumano : RT @ultimora_pol: Il governo italiano non ha votato contro lo stop alla vendita di auto a motore termico, ma si è astenuto. @ultimora_pol -