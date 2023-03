"Stop alla carne sintetica". Lollobrigida esulta: il sospetto, complotto Ue contro l'Italia? (Di martedì 28 marzo 2023) Stop alla carne sintetica. Dopo il Consiglio dei ministri, è Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, ad esultare in conferenza stampa per una delle misure approvate dal governo a Palazzo Chigi: "Questo è il primo provvedimento di questa natura a livello internazionale. L'Italia è la prima nazione che dice di no alla carne sintetica con un provvedimento ufficiale". Soddisfazione da tutto il centrodestra. "Dobbiamo essere sicuri di quello che mangiamo. Sulla base di questo principio, è sacrosanta la decisione del Consiglio dei ministri di approvare un disegno di legge per impedire la produzione e la commercializzazione di cibi sintetici nel nostro Paese", sottolinea Gian Marco ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023). Dopo il Consiglio dei ministri, è Francesco, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, adre in conferenza stampa per una delle misure approvate dal governo a Palazzo Chigi: "Questo è il primo provvedimento di questa natura a livello internazionale. L'è la prima nazione che dice di nocon un provvedimento ufficiale". Soddisfazione da tutto il centrodestra. "Dobbiamo essere sicuri di quello che mangiamo. Sulla base di questo principio, è sacrosanta la decisione del Consiglio dei ministri di approvare un disegno di legge per impedire la produzione e la commercializzazione di cibi sintetici nel nostro Paese", sottolinea Gian Marco ...

