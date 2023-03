Stop alla carne sintetica, l’annuncio di Lollobrigida: «Siamo i primi al mondo, così tuteliamo la salute e le nostre tradizioni» – Il video (Di martedì 28 marzo 2023) Tra le tante norme alle quali il consiglio dei ministri riunitosi oggi, 28 marzo, ha dato il via libera, ce n’è una a cui il governo Meloni ha voluto dare particolare visibilità: lo Stop alla produzione e alla vendita nel nostro Paese di cibi sintetici, come le “nuove” carni prodotte in laboratorio da cellule animali. Terminata la riunione del governo, sono scesi infatti in sala stampa ad illustrare ai giornalisti quanto deciso soltanto i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (cognato e fedelissimo della premier Giorgia Meloni) e quello della salute Orazio Schillaci. Con un focus ben chiaro: la nuova crociata dell’esecutivo a tutela dei consumatori e del “sano mangiare” italico. «L’Italia è la prima nazione al mondo a dire no al cibo sintetici e alla ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Tra le tante norme alle quali il consiglio dei ministri riunitosi oggi, 28 marzo, ha dato il via libera, ce n’è una a cui il governo Meloni ha voluto dare particolare visibilità: loproduzione evendita nel nostro Paese di cibi sintetici, come le “nuove” carni prodotte in laboratorio da cellule animali. Terminata la riunione del governo, sono scesi infatti in sala stampa ad illustrare ai giornalisti quanto deciso soltanto i ministri dell’Agricoltura Francesco(cognato e fedelissimo della premier Giorgia Meloni) e quello dellaOrazio Schillaci. Con un focus ben chiaro: la nuova crociata dell’esecutivo a tutela dei consumatori e del “sano mangiare” italico. «L’Italia è la prima nazione ala dire no al cibo sintetici e...

