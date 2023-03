Stop ai motori inquinanti dal 2035 (Di martedì 28 marzo 2023) I ministri europei dell’Energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sullo Stop ai motori termici alimentati a benzina e diesel nel 2035. Via libera dei ministri europei dell’Energia al regolamento che prevede lo Stop dal 2035 ai motori termici alimentati a benzina e diesel L’Italia si è astenuta nel voto sulla ratifica finale all’accordo sullo Stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Insieme a Roma, anche Bulgaria e Romania si sono astenute. L’unico voto contrario è stato espresso dalla Polonia. Favorevole invece la Germania, dopo l’intesa sull’utilizzo futuro degli e-fuels raggiunta nel weekend con la Commissione europea. Pichetto Fratin: “Ci adopereremo a far considerare anche i biocarburanti tra i combustibili ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) I ministri europei dell’Energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sulloaitermici alimentati a benzina e diesel nel. Via libera dei ministri europei dell’Energia al regolamento che prevede lodalaitermici alimentati a benzina e diesel L’Italia si è astenuta nel voto sulla ratifica finale all’accordo sulloaidiesel e benzina dal. Insieme a Roma, anche Bulgaria e Romania si sono astenute. L’unico voto contrario è stato espresso dalla Polonia. Favorevole invece la Germania, dopo l’intesa sull’utilizzo futuro degli e-fuels raggiunta nel weekend con la Commissione europea. Pichetto Fratin: “Ci adopereremo a far considerare anche i biocarburanti tra i combustibili ...

