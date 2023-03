Stop ai cibi sintetici, via libera al codice appalti e decreto bollette: ecco cosa ha deciso il governo (Di martedì 28 marzo 2023) Iva al 5% sul gas, rinnovo del bonus sociale per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro. E un contributo per il riscaldamento dal primo ottobre. Tra le novità in materia di fisco: più tempo per sanare le irregolarità formali e per il ravvedimento speciale Leggi su corriere (Di martedì 28 marzo 2023) Iva al 5% sul gas, rinnovo del bonus sociale per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro. E un contributo per il riscaldamento dal primo ottobre. Tra le novità in materia di fisco: più tempo per sanare le irregolarità formali e per il ravvedimento speciale

