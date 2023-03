Stop a cibo sintetico, Meloni a sit - in Coldiretti: "Tutelate eccellenze e consumatori" (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 marzo 2023 "Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori e il presidente di Coldiretti un provvedimento" che vede l'ascolto "dei nostri agricoltori" e "che pone l'Italia all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 marzo 2023 "Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori e il presidente diun provvedimento" che vede l'ascolto "dei nostri agricoltori" e "che pone l'Italia all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Si legge in una bozza di Ddl… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Schillaci: 'Stop al cibo sintetico per principio di pre… - zazoomblog : Stop cibo sintetico Prandini (Coldiretti): Grande risultato Italia primo Paese al mondo a farlo - #sintetico… - ChiodiDonatella : RT @20_Carmen_04: “Stop al cibo sintetico” Il CDM approva il disegno di legge. A sinistra dicono che siamo retrogradi. Forse erano già… - robertochiandus : RT @Sydwerehere: Lollobrigida: “Stop al cibo sintetico per il rischio di ingiustizia sociale, di una società in cui i ricchi mangiano bene… -