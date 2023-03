Stop a cibo sintetico, Meloni a sit-in Coldiretti: "Tutelate eccellenze e consumatori" (Di martedì 28 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 "Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori e il presidente di Coldiretti un provvedimento" che vede l'ascolto "dei nostri agricoltori" e "che pone l'Italia all'avanguardia sul tema non solo della difesa dell'eccellenza -materia per noi particolarmente importante- ma anche sul tema della difesa dei consumatori, della certezza di ciò che si consuma e, dico di più, anche dal tentativo di evitare il rischio che alcune scelte compiute domani possano tradursi in una discriminazione tra chi può avere di più e chi può avere meno". Così il premier Giorgia Meloni, arrivando a sorpresa al blitz di Coldiretti a due passi da Palazzo Chigi. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 "Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori e il presidente diun provvedimento" che vede l'ascolto "dei nostri agricoltori" e "che pone l'Italia all'avanguardia sul tema non solo della difesa dell'eccellenza -materia per noi particolarmente importante- ma anche sul tema della difesa dei, della certezza di ciò che si consuma e, dico di più, anche dal tentativo di evitare il rischio che alcune scelte compiute domani possano tradursi in una discriminazione tra chi può avere di più e chi può avere meno". Così il premier Giorgia, arrivando a sorpresa al blitz dia due passi da Palazzo Chigi.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

