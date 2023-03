Stop a carne e cibi sintetici | ok Cdm a disegno di legge

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, aldiche contiene disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi. Per chi viola le nuove norme sul cibo sintetico sanzioni “da un minimo di 10mila euro fino a un massimo di 60mila euro”. E’ quanto ha indicato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, spiegando che la norma passerà in Conferenza delle Regioni e al vaglio del Parlamento. MELONI A SIT-IN COLDIRETTI – “Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori e il presidente di Coldiretti”, ha detto il premier Giorgia Meloni, arrivando a sorpresa al blitz di Coldiretti, “un provvedimento” che vede l’ascolto “dei nostri agricoltori” e “che pone l’Italia all’avanguardia sul tema non solo della difesa ...

Via libera del Cdm, a quanto si apprende, al disegno di legge che contiene disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di cibi ... punta sulla sostenibilità ecologica della 'carne vegana'. Diversamente dalle farine di insetti, per ora, in Europa non sono state ...Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti ... punta sulla sostenibilità ecologica della "carne vegana". Diversamente dalle farine di insetti, per ora, in Europa non sono state ...