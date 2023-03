Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Cdm di domani: stop alla carne sintetica. Sarà vietata la produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi… - eberardodibucy : RT @ImolaOggi: Alimenti, bozza ddl: stop carne e cibi sintetici, multe fino a 60mila euro - IANMILIN : Stop a carne e cibi sintetici, in arrivo multe salate: bozza decreto - myumaira : RT @Adnkronos: Stop alla 'produzione e all'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici', vale a dire, dunque, anche la famigerat… - News24_it : Stop a carne e cibi sintetici, in arrivo multe salate: bozza decreto -

alla 'produzione e all'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici', vale a dire '... vale a dire, dunque, anche la famigeratasintetica. La bozza del ddl atteso oggi sul tavolo ...Il business dellacoltivata in vitro 'Tra gli alimenti sintetici quello su cui si è concentrata maggiormente la ricerca e la produzione è lache è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali', è la premessa del ddl. Si tratta di un business da decine di miliardi che attira ...Divieto per lasintetica 'La presente legge detta disposizioni in materia di divieto di ... Nel documento si motiva locon l'esigenza di 'tutelare interessi che sono legati alla salute e al ...

Il governo studia un ddl contro la "carne sintetica", multe fino a 60mila euro RaiNews

Dopo l'immissione sul mercato del cibo a base di insetti sarà scongiurata la produzione di carne sintetica. All'ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri di oggi sarà… Leggi ...Stop alla “produzione e all’immissione sul mercato di alimenti ... o da tessuti derivanti da animali vertebrati”, vale a dire, dunque, anche la famigerata carne sintetica. La bozza del ddl atteso oggi ...