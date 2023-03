Stop a carne e cibi sintetici, arriva la stretta del Governo: multe fino a 60.000 euro (Di martedì 28 marzo 2023) È un disegno di legge ed è già sul tavolo del Consiglio dei ministri il provvedimento che blocca la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti sintetici. Un ddl che prevede sanzioni salate che vanno dai 10mila ai 60mila euro nei confronti di chi viola la disposizione. Non solo multe, ma anche confisca del prodotto e inaccessibilità a finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o anche dall’Unione europea per svolgere questo tipo di attività. Una esclusione prevista per un massimo di 3 anni, con chiusura dell’attività per il medesimo periodo. Ma non è tutto… Le sanzioni verranno aggiornate ogni due anni sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT. Il Governo rivolge una particolare attenzione verso le carni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) È un disegno di legge ed è già sul tavolo del Consiglio dei ministri il provvedimento che blocca la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti. Un ddl che prevede sanzioni salate che vanno dai 10mila ai 60milanei confronti di chi viola la disposizione. Non solo, ma anche confisca del prodotto e inaccessibilità a finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o anche dall’Unionepea per svolgere questo tipo di attività. Una esclusione prevista per un massimo di 3 anni, con chiusura dell’attività per il medesimo periodo. Ma non è tutto… Le sanzioni verranno aggiornate ogni due anni sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT. Ilrivolge una particolare attenzione verso le carni ...

