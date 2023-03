Stefano Domenicali: “Vorrei limitare al minimo le prove libere” (Di martedì 28 marzo 2023) Potrebbero arrivare presto delle novità per quanto riguarda la Formula 1 e potrebbe trattarsi davvero di grandi manovre. Tra gli spettatori del gran premio di motoGP in Portogallo c’era infatti anche il CEO della F1 Stefano Domenicali, il quale intercettato dai microfoni di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla volontà di ridurre le prove libere a beneficio dello spettacolo. Un argomento che ha già generato diverse discussioni. Le prove libere non generano tanto interesse tra gli spettatori e quindi il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali sarebbe a favore di una loro forte riduzione. Il tutto andrebbe a vantaggio dello spettacolo offerto in pista durante le gare. Ne ha parlato ai microfoni di Sky mentre osservava dal vivo il gran premio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Potrebbero arrivare presto delle novità per quanto riguarda la Formula 1 e potrebbe trattarsi davvero di grandi manovre. Tra gli spettatori del gran premio di motoGP in Portogallo c’era infatti anche il CEO della F1, il quale intercettato dai microfoni di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla volontà di ridurre lea beneficio dello spettacolo. Un argomento che ha già generato diverse discussioni. Lenon generano tanto interesse tra gli spettatori e quindi il CEO della Formula 1sarebbe a favore di una loro forte riduzione. Il tutto andrebbe a vantaggio dello spettacolo offerto in pista durante le gare. Ne ha parlato ai microfoni di Sky mentre osservava dal vivo il gran premio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_ES : Stefano Domenicali, CEO de la F1 se rinde a Fernando Alonso ?? - fuoripistanet : I piani del CEO di Formula 1 Stefano Domenicali per le sessioni di prove libere non sono così radicali come indicat… - corsedimoto : FORMULA 1 - Stefano Domenicali critico con l'attuale format delle prove libere: per il futuro vuole un cambiamento.… - lastcornerf1 : Durante la gara di MotoGP a Portimao, Stefano Domenicali, CEO di F1 Group, se n'è uscito con queste parole. Preferi… - PieroLadisa : RT @PieroLadisa: Nel weekend torna la Formula 1 con la gara di Melbourne. In attesa di rivedere le monoposto in pista vi lascio questo mio… -