Stefan Posch ti salta addosso

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 28 marzo 2023) Questo articolo è già uscito, in una versione ridotta e in inglese, su Hudl, il blog di Wyscout. Giovanni Sartori è uno dei direttori sportivi più interessanti del calcio italiano. È anche grazie alla sua ricerca, al suo occhio, al suo gusto che quello dell’Atalanta negli ultimi anni è diventato uno dei progetti più originali e competitivi d’Europa. Sartori si è distinto per una capacità rara nel calcio: trovare talenti poco conosciuti in mercati meno tradizionali e meno battuti, e così costruire squadre che riescono ad andare oltre le aspettative. Per questo c’erano grandi speranze dei tifosi del Bologna quando Sartori è stato nominato direttore sportivo della squadra. Da anni il club di Saputo cerca un complicato passaggio dalle sabbie mobili della mezza classifica a una dimensione europea o semi-europea. Ovvero il passaggio che è riuscito proprio all’Atalanta negli ultimi anni. ...