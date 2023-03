Steam non funzionerà più sui computer con Windows 7, 8 e 8.1 (Di martedì 28 marzo 2023) Da Capodanno 2024 i modelli di computer fermi alle vecchie versioni del sistema operativo Windows non saranno più compatibili con la piattaforma di distribuzione Leggi su wired (Di martedì 28 marzo 2023) Da Capodanno 2024 i modelli difermi alle vecchie versioni del sistema operativonon saranno più compatibili con la piattaforma di distribuzione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Steam non funzionerà più sui computer con Windows 7, 8 e 8.1 - Tech_Gaming_it : Steam non funzionerà più nel 2024 su PC con Windows 7 e 8 - kamistokaze : @allefoglie vabe ma hai pure la bacheca di steam chiusa poi ci credo che non ti risponde nessuno sei diabolica - TessaTrisRose : Domani al posto della programmazione ho una riunione con tutti i docenti abilitati per l'inglese per fare un nuovo… - Neutral_loll : @operagxofficial non steam game opera gx browser -