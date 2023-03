Stasera c’è Cattelan su Rai 2, chi sono gli ospiti di martedì 28 marzo 2023: anticipazioni puntata (Di martedì 28 marzo 2023) Alessandro Cattelan saluterà il suo pubblico dopo questa settimana. Stasera c’è Cattalan, lo show in seconda serata in onda in seconda serata su Rai 2, dopo i tre appuntamenti di quest’ultima settimana di marzo, fissati per martedì, mercoledì e giovedì chiuderà i battenti per questa stagione. Quali saranno gli ospiti di Stasera, martedì 28 marzo? Quali sono gli ospiti di Stasera e delle prossime due puntate Nella puntata di oggi Cattelan ospiterà: Paola Perego, Gabriele Corsi che annuncerà chi lo accompagnerà a commentare l’Eurovision e Diodato. Mentre domani sarà la volta di Sabrina Salerno, Tommaso Paradiso, i The Pills e Giovanni Toscano. Mercoledì 30 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Alessandrosaluterà il suo pubblico dopo questa settimana.c’è Cattalan, lo show in seconda serata in onda in seconda serata su Rai 2, dopo i tre appuntamenti di quest’ultima settimana di, fissati per, mercoledì e giovedì chiuderà i battenti per questa stagione. Quali saranno glidi28? Qualiglidie delle prossime due puntate Nelladi oggiospiterà: Paola Perego, Gabriele Corsi che annuncerà chi lo accompagnerà a commentare l’Eurovision e Diodato. Mentre domani sarà la volta di Sabrina Salerno, Tommaso Paradiso, i The Pills e Giovanni Toscano. Mercoledì 30 ...

