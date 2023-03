Star Wars: Disney+ celebra per errore su Twitter la relazione più disturbante della saga (Di martedì 28 marzo 2023) L'account Twitter Disney+ ha ricevuto numerosi commenti da parte dei fan dopo aver condiviso accidentalmente una foto della relazione più disturbante della saga. I fan di Star Wars non si sono astenuti dal commentare un errore commesso da Disney+ attraverso il suo account Twitter. In un tweet la piattaforma ha infatti celebrato erroneamente la storia d'amore tra Luke e Leila, considerata la più disturbante della saga stellare. Come i fan di Guerre stellari sanno, la principessa Leia e Luke Skywalker sono stati inizialmente presentati come estranei prima di rendersi conto di essere gemelli. Mentre l'idea iniziale era ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) L'accountha ricevuto numerosi commenti da parte dei fan dopo aver condiviso accidentalmente una fotopiù. I fan dinon si sono astenuti dal commentare uncommesso daattraverso il suo account. In un tweet la piattaforma ha infattito erroneamente la storia d'amore tra Luke e Leila, considerata la piùstellare. Come i fan di Guerre stellari sanno, la principessa Leia e Luke Skywalker sono stati inizialmente presentati come estranei prima di rendersi conto di essere gemelli. Mentre l'idea iniziale era ...

