Stadio Milan, Fedrighini: “Parco Sud contrario alla proposta di realizzazione nella pista La Maura” (Di martedì 28 marzo 2023) Il consigliere comunale della lista Sala, Enrico Fedrighini, ha incontrato i componenti del direttivo del Parco Sud, presieduto da Daniele Del Ben, per parlare della proposta del Milan di realizzare un nuovo Stadio nell’area dell’ex ippodromo La Maura. Fedrighini ha spiegato l’attuale stato della situazione: “I rappresentanti del Parco Sud di Milano hanno confermato due cose importanti in modo chiaro: ad oggi non è stato presentato alcun progetto relativo ad uno Stadio da realizzare nella pista La Maura; qualora tale proposta venisse presentata, verrebbe immediatamente respinta in quanto incompatibile con le norme del piano territorriale di ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Il consigliere comunale della lista Sala, Enrico, ha incontrato i componenti del direttivo delSud, presieduto da Daniele Del Ben, per parlare delladeldi realizzare un nuovonell’area dell’ex ippodromo Laha spiegato l’attuale stato della situazione: “I rappresentanti delSud dio hanno confermato due cose importanti in modo chiaro: ad oggi non è stato presentato alcun progetto relativo ad unoda realizzareLa; qualora talevenisse presentata, verrebbe immediatamente respinta in quanto incompatibile con le norme del piano territorriale di ...

