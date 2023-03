Stadio Firenze, Renzi contro Il Fatto: “Dice falsità” (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello Stadio Franchi si farà coi soldi del Pnrr ‘su spinta di Matteo Renzi’. È falso, tanto per cambiare. Ho sempre detto che i soldi del Pnrr devono andare alle case popolari e ai progetti sulle Cascine, non sullo Stadio. Per me lo Stadio va riFatto coi soldi dei privati, non con le tasse dei contribuenti”. Così Matteo Renzi sui twitter. “Comprendo le legittime perplessità dell’Unione Europea emerse ieri sera”, ha detto Renzi in giornata uscendo dal Senato. “Abbiamo sempre detto che i soldi pubblici non devono andare sullo Stadio e capisco le critiche europee su questo progetto. I soldi del PNRR meglio metterli sulle Cascine o sulle periferie, sull’Arno o sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Oggi IlQuotidiano scrive che la riqualificazione delloFranchi si farà coi soldi del Pnrr ‘su spinta di Matteo’. È falso, tanto per cambiare. Ho sempre detto che i soldi del Pnrr devono andare alle case popolari e ai progetti sulle Cascine, non sullo. Per me lova ricoi soldi dei privati, non con le tasse dei contribuenti”. Così Matteosui twitter. “Comprendo le legittime perplessità dell’Unione Europea emerse ieri sera”, ha dettoin giornata uscendo dal Senato. “Abbiamo sempre detto che i soldi pubblici non devono andare sulloe capisco le critiche europee su questo progetto. I soldi del PNRR meglio metterli sulle Cascine o sulle periferie, sull’Arno o sulle ...

