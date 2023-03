“Squallore” Micol e Tavassi | altra bufera al GF Vip L’hanno fatto a Nikita | “Lo dicono pure”

(Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip, fan diPelizon infuriati. Dunque sarà proprio l’influencer di Trieste, insieme a Edoardo, ad approdare in finale insieme a Oriana Marzoli,Incorvaia e Giaele De Donà. Un solo uomo in un poker di donne a cui si aggiungerà uno tra Alberto e Milena. In questo caso la scelta spetterà al pubblico. Nella Casa la vittoria dinon è stata certo salutata con gioia, anzi. Da tempo i vipponi sono in rotta con la 29enne e ilche ad uscire sia stato Luca Onestini non ha certo migliorato le cose. Ma per i fan diPelizon la ‘sofferenza’ non è ancora finita visto quanto avvenuto nelle ultime ore. Intanto si è scoperto che la loro beniamina è stata la più nominata di sempre nel reality, avendo ricevuto ben 75 nomination, 15 in più di Miriana Trevisan. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 58mpc1 : RT @Ivanuzzu10: @GrandeFratello Micol e giaele due nullita assolute, poi micol mamma mia che squallore parla parla e poi dice solo cattiver… - Ivanuzzu10 : @GrandeFratello Micol e giaele due nullita assolute, poi micol mamma mia che squallore parla parla e poi dice solo cattiverie ma vergognati - federic0x1 : la doc davanti allo specchio si sarà ripetuta a memoria tutti i tweet che ha letto sull’ # donnalisi ed è andata a… - Daniele9_2 : @meandmilli 4 episodi dovevano portare alla sua squalifica e invece nulla mai. Le ha date della puttana ieri sera è… - idratta_ro : @surgelatu Ma Tavassi lo ha detto a mo'di perculo la prima settimana in cui è entrato, come Micol che dice che EdoT… -

Incorvaia , infatti, è stata vista in cucina chiedere: 'Ma la bottiglia di vino per ... 'Sottolinea che la bottiglia sia solo per festeggiare Tavassi, che' ha commentato un utente, ...... sull'uscio della porta stavo entrando (probabilmente per fare uno scherzo),, Tavassi, Oriana ... non se ne può più di questo'. 'Io fossi stata Oriana un bello schiaffo gli avrei dato'. ......che sottolinea l'importanza della responsabilità dei singoli diRonchi Q uando mi capitano sotto il naso temi di spessore, temi che non toccano nemmeno per sbaglio il tristedelle ...

Grande Fratello Vip 7, la semifinale del 27 marzo 2023: anticipazioni ... Tvblog

Pioggia di like e commenti Micol Incorvaia, infatti ... «Sottolinea che la bottiglia sia solo per festeggiare Tavassi, che squallore», ha commentato un utente, davanti all'atteggiamento dei vipponi ...Micol Incorvaia, infatti, è stata vista in cucina chiedere: «Ma la bottiglia di vino per festeggiare Tavassi in finale quando ce la mandano Avevano detto che ce la davano». «Sottolinea che la ...