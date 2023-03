Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigibeltrame : Biden vieta l'uso di spyware come Pegasus alle agenzie federali USA #digilosofia - HDblog : Biden vieta l'uso di spyware come Pegasus alle agenzie federali USA - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????#Biden ha firmato un ordine esecutivo che 'vieta per la prima volta al governo USA l'uso di spyware commerciale che… - Gcabocla1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA #Biden ha firmato un ordine esecutivo che vieta alle agenzie governative l'uso… - PoliticaNewsNow : Usa, Joe Biden vieta l'uso di spyware commerciali -

In base all'ordine esecutivo firmato da, le agenzie federali non possono usarecommerciali che rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale e le attività di controspionaggio. In ...Il presidente degli Stati Uniti Joeha firmato un ordine esecutivo che vieta l'uso dicommerciale da parte del governo federale , il cui uso è recentemente incrementato molto in altri Paesi per sorvegliare politici, ...Il presidente Usa Joeha firmato un ordine esecutivo che, per la prima volta, 'vieta al governo degli Stati Uniti l'uso dicommerciali che pongono seri rischi per la sicurezza nazionale'. Lo ha annunciato la ...

Spyware, Biden vuole frenare l'industria WIRED Italia

L’amministrazione guidata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato un ordine esecutivo che cerca di attuare nuove rigide linee guida per il ricorso a spyware da parte delle agenzie ...In an executive order signed Monday, President Biden barred federal agencies from using commercial spyware that threatens US national security or carries a risk of improper use by foreign governments ...