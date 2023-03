Sport: presentata la 21esima Enel Milano Marathon, più veloce e sempre più green (Di martedì 28 marzo 2023) Al fianco della Enel Milano Marathon, come sempre, La Gazzetta dello Sport, che con il brand verticale Gazzetta Active, dedicato allo stile di vita attivo e allo Sport praticato, propone online ... Leggi su primapaginanews (Di martedì 28 marzo 2023) Al fianco della, come, La Gazzetta dello, che con il brand verticale Gazzetta Active, dedicato allo stile di vita attivo e allopraticato, propone online ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettadmilano : Domenica 2 aprile andrà in scena la 'Enel Milano Marathon', evento giunto alla 21ª edizione che rappresenterà, come… - Gazzettadmilano : Domenica 2 aprile andrà in scena la 'Enel Milano Marathon', evento giunto alla 21ª edizione che rappresenterà, come… - ubaldinic : Presentata Enel Milano Marathon: Ambrosini, Magnini e Lucilla Andreucci pronti per la staffetta #maratona #correre… - lametino : Lamezia, presentata la quinta edizione della Panoramica di Primavera: ecco le novità - - sportli26181512 : Malta-Italia, Marcolini: 'Affronteremo una Nazionale aggressiva': E' in programma per domani, domenica 26 marzo, la… -