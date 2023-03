(Di martedì 28 marzo 2023) Il report dell’ultimodello, in attesa del rientro indei nazionali Dragowski, Cipot, Esposito e Ekdal Loprepara la sfida delicata per la salvezza di domenica pomeriggio contro la Salernitana. La squadra di Semplici ritrova in, in attesa dei nazionali. Di seguito il report dell’. «Questa mattina sono tornate al lavoro le Aquile di mister Semplici, che hanno iniziato a scaldare i motori in vista dell’importante sfida di domenica contro la Salernitana, in un “Picco” che si annuncia gremito per sostenere Gyasi e compagni. Sul terreno del “Comunale”, dopo un riscaldamento tecnico, ilha svolto esercitazioni tecnico-tattiche, terminando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Spezia, allenamento in gruppo per Nzola, Holm e Bastoni - gianninastar14 : @Ori1449 Un conto la carriera da calciatore, altra storia l’allenamento. Spezia e Bologna non sono riferimenti per… - TuttoSalerno : Spezia: allenamento personalizzato per due, terapie per Reca - TuttoSalerno : Spezia: allenamento personalizzato per due, terapie per Reca - Fuerteapache94 : @Swaffle_7 Talmente forte che lo tengono a fare l'allenamento... Spezia società allo sbando -

Spezia, ottimismo Nzola: le ultime dall'allenamento Footballnews24.it

sono state mostrate delle immagini dell’allenamento della squadra ligure in cui figurava anche la presenza dell’attaccante. Mbala Nzola, Spezia @livephotosport Seppure sarebbero previsti degli ...Era solo un fastidio muscolare per M’Bala Nzola e nulla più. È già tornato in gruppo l’attaccante in casa Spezia, alla ripresa degli allenamenti fissata per oggi. Aveva lasciato in anticipo la ...