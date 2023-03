Sparatoria nel Napoletano: lite tra due persone, ferito il paciere (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha cercato di sedare una lite, nella quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, e a rimetterci è stato lui: l’uomo è stato centrato da un colpo a una gamba. Chi ha sparato è stato arrestato. I fatti sono successi nel pomeriggio a Roccarainola, nel Napoletano. Dalle indagini dei militari è emerso che all’esterno di un circolo ricreativo un uomo di 49 anni, durante una lite col 52enne gestore della struttura, avrebbe esploso nei suoi confronti quattro colpi di pistola. La vittima designata è rimasta illesa ma un altro uomo, di 50 anni, è rimasto ferito alla gamba nel tentativo di sedare la lite. I Carabinieri della compagnia di Nola hanno rinvenuto e sequestrato sul posto una pistola calibro 7,65 con ulteriori 3 cartucce inserite nel caricatore. Durante una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha cercato di sedare una, nella quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, e a rimetterci è stato lui: l’uomo è stato centrato da un colpo a una gamba. Chi ha sparato è stato arrestato. I fatti sono successi nel pomeriggio a Roccarainola, nel. Dalle indagini dei militari è emerso che all’esterno di un circolo ricreativo un uomo di 49 anni, durante unacol 52enne gestore della struttura, avrebbe esploso nei suoi confronti quattro colpi di pistola. La vittima designata è rimasta illesa ma un altro uomo, di 50 anni, è rimastoalla gamba nel tentativo di sedare la. I Carabinieri della compagnia di Nola hanno rinvenuto e sequestrato sul posto una pistola calibro 7,65 con ulteriori 3 cartucce inserite nel caricatore. Durante una ...

