Sparatoria Nashville, Biden e la battuta sul gelato: pioggia di critiche – Video (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – pioggia di critiche sul presidente Usa Joe Biden per un intervento pubblico tenuto alla Casa Bianca, subito dopo la Sparatoria di Nashville. In un Video diventato virale sui social, si sente il leader americano scherzare sul fatto che si era presentato in pubblico solo perché aveva sentito dire che sarebbe stato servito il suo gelato preferito. "Mi chiamo Joe Biden. Sono il marito della dottoressa Jill Biden. Mangio il gelato Jenìs con gocce di cioccolato. Sono sceso perché ho sentito che c'era il gelato con gocce di cioccolato. A proposito, ne ho un intero frigorifero pieno al piano di sopra. Pensate che stia scherzando? Non è così", ha esordito il presidente ottantenne a un raduno di ...

