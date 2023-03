Sparatoria a Nashville: 7 morti, 3 sono bambini (Di martedì 28 marzo 2023) Sparatoria in una scuola a Nashville. Sette persone sono morte, tre sono bambini di soli 9 anni. Il presidente americano Joe Biden invita il Congresso ad agire subito ed approvare il divieto delle armi d’assalto Sparatoria a Nashville: cos’è successo? Ennesima Sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta teatro della tragedia è una scuola elementare di Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023)in una scuola a. Sette personemorte, tredi soli 9 anni. Il presidente americano Joe Biden invita il Congresso ad agire subito ed approvare il divieto delle armi d’assalto: cos’è successo? Ennesimanegli Stati Uniti. Questa volta teatro della tragedia è una scuola elementare di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 4 morti in una sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, in Tennessee. Tra le persone che hanno perso… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio della sparatoria nella scuola elementare di Nashville. Secondo quanto riportato dai media am… - Agenzia_Ansa : Sono almeno sei, tre adulti e tre bambini, le vittime della sparatoria in una scuola a Nashville. Morta anche la 28… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Cosa sappiamo della strage in una scuola elementare di Nashville - armyrosari : RT @elisamariastel1: 'Mi chiamo Joe Biden, sono il marito della dottoressa Jill Biden e amo il gelato con gocce di cioccolato, sono venuto… -