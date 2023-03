Spagna | vigili del fuoco ancora al lavoro contro il maxi - incendio vicino a Villanueva de Viver

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liaalbonico : VIDEO – Incendio devasta la Spagna orientale da tre giorni – i vigili del fuoco lavorano per controllare l’incendio… - m_spagna : RT @MonicaBergamas9: La Francia brucia : dopo Parigi in fiamme, Marsiglia, poi Tolone, ora Bordeaux, con barricate incendiate, che innalzan… -

Sono oltre 500 idel fuoco impegnati per spegnere il maxi incendio scoppiato vicino a Villanueva de Viver, nella comunita' autonoma valenciana. Da giovedi' il rogo ha bruciato oltre 4mila ettari di terreno, ...Le indagini in attesa di capire le cause del rogo approfondimento, vasto incendio in ... Lo riporta l' Hindustan Times , riferendo anche il decesso di una persona Idel fuoco hanno ...Il plesso si trova in viale, una delle tante traverse di vuale Marcello Chiatante, nella porzione della zona industriale che ricade nell'agro di Surbo. Idel fuoco sono arrivati dal ...

Spagna, vigili del fuoco ancora al lavoro contro il maxi-incendio ... Il Sole 24 ORE

Sono oltre 500 i vigili del fuoco impegnati per spegnere il maxi incendio scoppiato vicino a Villanueva de Viver, nella comunita' autonoma valenciana. Da giovedi' il rogo ha bruciato oltre 4mila ...Tutto è accaduto attorno alle 20.45, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce – giunti assieme a due ssupporti con autobotte e autoscala – è intervenuta in viale Spagna ...