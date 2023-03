Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spagna furiosa, l'attacco di Rodri: 'La Scozia ha fatto anticalcio!': Rodri, capitano della Spagna, ha sbottato ai… -

Roma'; 'Finalmente un Toro che il derby lo vince'. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 11 marzo 2023In, 'AS' titola su quello che potrebbe essere ...Il suo ultimo successo è ormai lontano 10 anni, in, con la Ferrari nel 2013. Sul podio ...che anche sullo scranno più altro mescolano insieme un freddo pragmatismo di governo a una......, dove viaggeremo nel tempo... Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 febbraio 2023 Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 febbraio 2023 - Brooke continuerà a essere...

Spagna furiosa, l'attacco di Rodri: 'La Scozia ha fatto anticalcio!' Calciomercato.com

Rodri, capitano della Spagna, ha sbottato ai microfoni delle testate spagnole dopo la sconfitta in casa della Scozia per 2-0. “Non hanno fatto altro che tuffarsi, una serie di perdite di tempo. Hanno ...E’ una furia Rodri, capitano della Spagna, che dopo la sconfitta in casa della Scozia per 2-0 (doppietta di McTominay, giocatore del Manchester United e dunque rivale cittadino), si lascia andare a ...