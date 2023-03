Sottopagati e senza contributi duemila irregolari nei cantieri navali di Venezia (Di martedì 28 marzo 2023) - L'indagine ha messo in luce il meccanismo: veniva fissata una paga globale, parametrata esclusivamente sulle ore lavorate, con l'indicazione di voci come anticipo di stipendio o di tfr, indennità ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) - L'indagine ha messo in luce il meccanismo: veniva fissata una paga globale, parametrata esclusivamente sulle ore lavorate, con l'indicazione di voci come anticipo di stipendio o di tfr, indennità ...

