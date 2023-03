Sosa: "Gli arrivi di Kvara Osimhen e Kim nel Napoli hanno fatto la differenza" (Di martedì 28 marzo 2023) Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato a "Maracanà" su Tuttomercatoweb radio, di seguito le sue dichiarazioni: Che sensazione ha di Retegui?"Bisogna fargli i complimenti, 10 giorni fa era col Tigre, un altro calcio e un'altra lingua, e su questo argomento si è fatta una polemica inutile, e ha fatto due gol. Ha il suo percorso, fa gol, non è paragonabile a nessuno. Può dire la sua con la Nazionale italiana". Sulle polemiche che dice?"Non è che lui viene a sostituire nessuno. Quando ci saranno Immobile e Raspadori ci saranno loro, l'Italia era in difficoltà ed è stato scelto lui. Fare polemiche sul fatto della lingua o sul fatto che ha preso il posto a qualcun'altro non vanno, sono scelte del tecnico che vanno rispettate". Come è stata presa in Argentina questa convocazione?"Bene, ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 marzo 2023) Roberto, ex attaccante del, ha parlato a "Maracanà" su Tuttomercatoweb radio, di seguito le sue dichiarazioni: Che sensazione ha di Retegui?"Bisogna fargli i complimenti, 10 giorni fa era col Tigre, un altro calcio e un'altra lingua, e su questo argomento si è fatta una polemica inutile, e hadue gol. Ha il suo percorso, fa gol, non è paragonabile a nessuno. Può dire la sua con la Nazionale italiana". Sulle polemiche che dice?"Non è che lui viene a sostituire nessuno. Quando ci saranno Immobile e Raspadori ci saranno loro, l'Italia era in difficoltà ed è stato scelto lui. Fare polemiche suldella lingua o sulche ha preso il posto a qualcun'altro non vanno, sono scelte del tecnico che vanno rispettate". Come è stata presa in Argentina questa convocazione?"Bene, ...

